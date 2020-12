Bad Neuenahr-Ahrweiler

Allerorten hat die Corona-Pandemie die kommunalen Haushalte in Schieflage gebracht. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler macht da keine Ausnahme. So stand in der jüngsten Ratssitzung der Nachtragshaushalt auf der Tagesordnung. In den Fokus geraten sind dabei die Ahr-Thermen.