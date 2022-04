Hohe Ehre für die Mitglieder des Lions-Clubs Bad Neuenahr: Am Samstag war der internationale Lions-Club-Präsident Douglas X. Alexander aus New York zu Besuch in Bad Neuenahr und Rech, um sich über die Auswirkungen der Flutkatastrophe und die von den Lions-Clubs organisierte Hilfe für die betroffenen Menschen zu informieren.