Niederzissen

Die Bleiverglasung eines feststehenden Fensters am Nebeneingang der St.-Germanus-Pfarrkirche in Niederzissen ist am frühen Donnerstagabend durch massive Gewalteinwirkung zerstört worden. Neun der insgesamt 15 Einzelelemente gingen dabei zu Bruch. Im Umfeld der Kirche richteten die Täter weitere Schäden an.