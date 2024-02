Hönningen

Hönninger Narren geschockt: 38-Jähriger stirbt nach Sturz im Karnevalswagen

Wie die Polizei berichtet, hat es beim Rosenmontagsumzug in Hönningen einen tödlichen Unfall gegeben. Laut Bericht der Beamten war ein 38-jähriger Mann bei der Anfahrt zum Umzug in Hönningen in einem Motivwagen gestürzt. Der Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus an den Folgen der Verletzung gestorben ist.