In der Ortsgemeinde Hönningen mit den beiden Ortsteilen Hönningen und Liers hat die Zukunft nach der Flut begonnen und macht auch große Fortschritte. „Die Beschädigungen an der Infrastruktur der Ortsgemeinde sind immens und müssen schnellstmöglich behoben werden“, so Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann. „Wir können nicht warten, bis bürokratische Hürden genommen werden. Es muss jetzt aufgebaut werden.“