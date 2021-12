Noch liegen große Mengen an Totholz in den Lohrsdorfer Auen, ganz in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses. Es ist noch viel Arbeit, bis die Flutreste entfernt, die Auen als Ausgleichs- und Retentionsfläche wiederhergerichtet und die Ahr wieder einen angemessenen Flusslauf hat. Das wurde den Bürgern, die die Einwohnerversammlung für den Stadtteil verfolgten, bewusst.