Wassermassen, die Schlammberge, zerstörte Häuser, Tote und Verletzte hinterlassen: Sind die Bilder der Flutkatastrophe in Ahrtal vom Juli 2021 so auch in Bad Breisig möglich? Das befürchtet zumindest der Diplom-Ingenieur Wolfgang Gückelhorn. Mit seinen Analysen nahm er bereits zweimal Kontakt zur Verbandsgemeinde Bad Breisig auf. Er ist enttäuscht, dass diese sich der Gefahr nicht ausreichend stelle.