Hochwasserleitwand in Kripp: Wann werden die Löcher gestopft?

i Zwischen diesen beiden Gebäuden sollte eigentlich die Hochwasserleitwand ein Einstromen von Hochwasser aus der Ahr-Aue verhindern. Foto: Christian Koniecki

Was riesige Wassermengen verbunden mit starker Strömung anrichten können, ist spätestens seit der Ahrflut 2021 den meisten Menschen gegenwärtig. Kein Wunder, dass man sich in Kripp nahe der Mündung der Ahr in den Rhein Sorgen um eine Hochwasserleitwand mit zwei Lücken macht.