Der erwartete Starkregen kam zwar erst am Abend, doch schon den ganzen Dienstag und Mittwoch bereitete man sich an Rhein, Ahr und in der Eifel auf die von den Meteorologen angekündigte „Sintflut“ vor. Kommunen, Feuerwehren, Campingplatzbetreiber und viele Hauseigentümer betrieben Vorsorge, um die Folgen von drohenden Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Doch mancherorts kam es dann offenbar doch schlimmer, als erwartet.