Bad Breisig

Hochwasser, Durchfahrt verboten: Anwohner in Breisig wundern sich über Straßenschilder

Die Verwunderung von Anwohnern in der Rheintalstraße in Bad Breisig beim jüngsten Hochwasser war groß, weil an den Zuwegen zum Rhein Durchfahrt-verboten-Schilder mit dem Hinweis auf Hochwasser aufgestellt worden waren – zumal ein Weg mit dem Auto gar nicht befahrbar ist. Könnte etwa der Rhein derart ansteigen? Entwarnung dazu gibt es aus dem Bad Breisiger Rathaus.