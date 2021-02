Die Fachbereiche und Abteilungen der Hochschule Koblenz stecken in den letzten Vorbereitungen für die virtuellen Hochschulinfotage (HIT). Die bieten an zwei Nachmittagen ein buntes Programm für Studieninteressierte. Präsentationen und Videos wurden erstellt, in denen Mitarbeitende und Studierende Einblicke in das Studium und den Campus geben: Wie sieht das Berufsbild im Bauingenieurwesen aus oder was lernt man im Studium Logistik und E-Business?