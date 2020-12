Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Brandgeruch lag noch am Dienstagmorgen über der Kurstadt. In der Nacht hatte die Feuerwehr gegen einen der größten Brände zu kämpfen, die es in Bad Neuenahr je gegeben hat, und das im Herzen des Heilbades. Das Feuer wütete in einem Zwischengebäude zwischen dem Sanatorium und dem historischen Thermalbadehaus. Es gab nach Angaben eines Polizeisprechers vier Verletzte, wovon drei wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Steigenberger Hotel selbst ist nicht betroffen.