Historischer Moment: Spatenstich für die erste Ahrbrücke ist gesetzt

i Sie setzten den ersten Spatenstich für die erste Ahrbrücke, die Heppingen und Heimersheim verbindet: (von links) Frank Schächner vom Planungsbüro Schlaich Bergermann und Partner, Hermann-Josef Pelgrim von der Wiederaufbaugesellschaft, Wolfgang Treis, Präsident der SGD Nord, der Erste Beigeordnete Peter Diewald und Bürgermeister Guido Orthen. Foto: Beate Au

Es war ein historischer Moment für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. In Heppingen wurde am Donnerstag der Spatenstich für den ersten Brückenneubau nach der Flut gesetzt. Im Spätherbst 2025 soll der Verkehr zwischen Heppingen und Heimersheim hier wieder rollen. Noch im Jahr 2024 sollen die Landgrafenbrücke und die Bachemer Brücke an den Start gehen.