Lantershofen

Innerhalb kürzester Zeit haben die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt. Einem riesigen Wirtschaftszweig ist praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden, eine Pleitewelle enormen Ausmaßes droht. Die Aktion „Night of Light“ will jetzt ein Zeichen setzen für die vom Aussterben bedrohte Branche. Mit dabei: der ebenfalls betroffene Grafschafter Verein Kulturlant aus Lantershofen.