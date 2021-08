Hilferuf aus dem Flutgebiet: Bürgermeister schicken offenen Brief an Merkel und Dreyer

Mit einem Hilferuf wenden sich die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, ihre Ortsbürgermeister und Freiherr Albrecht von Boeselager, dessen Familie in Altenahrer Ortsteil Kreuzberg auf ihrer Burg seit Jahrzehnten lebt an Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

In einem offenen Brief stellen die Vertreter der Verbandsgemeinde Altenahr fast drei Wochen nach der Flutkatastrophe die Situation im Ahrtal dar, verbunden mit dem Appell um sofortige Hilfe. Bürgermeisterin Weigand, die unterzeichnenden Ortsbürgermeister sowie Freiherr Albrecht von Boeselager fordern sofortige und entschiedene Hilfe, eine verbindliche Zusage für den Wiederaufbau, Planungssicherheit und Perspektiven.

Dazu gehört aus ihrer Sicht ein professionelles Krisenmanagement mit weitgehenden Kompetenzen, zuständig für die Entwicklung und Umsetzung eines Wiederaufbauplans. Eine kurzfristige Perspektive für Strom, Wasser und Abwasserversorgung müsse zudem geschaffen werden. Der schnelle Wiederaufbau und das Bildungsangebot müssten gesichert werden.

Die Vertreter der neben Bad Neuenahr-Ahrweiler am stärksten Region fordern zudem Planungssicherheit, auch in Hinblick auf zukünftige Hochwasser. Auch die Schaffung von neuen Baugebieten wird gefordert. Für Privatpersonen soll eine ausreichende Versicherung gewährleistet sein, und für Betriebe, Weinbau und Tourismus wird eine Sofortunterstützung gefordert. Auch in Hinblick auf die Bundestagswahl sei ein sofortiges Handeln notwendig.

„Die Spendenbereitschaft ist überwältigend“, so heißt es in dem Brief und dass die Solidarität den Anwohnern Hoffnung macht. „Aber wenn wir das Ausmaß der Zerstörung sehen, ist klar, dass all die bisherigen Hilfen und deren Organisation nicht ansatzweise ausreichen werden.“ Weiterhin heißt es „Die Unterzeichnenden dieses Briefes bitten als Betroffene, als Verwandte und Freunde um Ihre schnelle und entschiedene Hilfe für unser geliebtes Ahrtal.“