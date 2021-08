Marie-Luise Thüne, Vice President und General Secretary der internationalen Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen/Wings of Help, war in ihrem Leben schon in vielen Katastrophengebieten auf der Welt, half zum Beispiel in Haiti, Afrika, Nordirak, Syrien oder auch Myanmar. „Aber dass so etwas bei uns möglich ist, hätte ich nicht gedacht“, sagt sie über das von der Flutwelle zerstörte Ahrtal im Gespräch mit der RZ.