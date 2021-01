Kreis Ahrweiler

Dass die drei heiligen Könige bei uns schon an Weihnachten an der Krippe stehen, ist eigentlich etwas voreilig. Denn sie kamen erst später dazu. Erst am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, der heute gefeiert wird, sollen die drei Weisen aus dem Morgenland zu Jesus gekommen sein, um ihn anzubeten. Diesem Ereignis gedenken jedes Jahr Kinder und Jugendliche, die, als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet, in ihren Gemeinden von Haus zu Haus ziehen und den Segen für das neue Jahr bringen.