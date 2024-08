Plus Hohenleimbach Hermann und Hedwig sind im Brohltal bekannt: Das Ehepaar Engels feiert Diamanthochzeit Von Hans-Josef Schneider i Hermann und Hedwig Engels feiern Ende August ihre Diamanthochzeit am 29. August. Foto: Hans-Josef Schneider Wenn Hermann und Hedwig Engels für Donnerstag, 29. August, genau 60 Jahre nach ihrer standesamtlichen Hochzeit, um 17 Uhr zu einem Umtrunk in ihrem Haus neben dem Platz an der Linde einladen, werden neben den vier Töchtern und zehn Enkelkindern sicherlich viele Freunde und Nachbarn mit von der Partie sein. Lesezeit: 2 Minuten

Denn das Jubelpaar hat in diesen sechs Jahrzehnten deutliche Spuren hinterlassen. Beide haben sich vielseitig und umfangreich ehrenamtlich engagiert und damit einen unbezahlbaren Beitrag geleistet zur Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens im Dorf. Zwei bewegte Leben Hedwig ist in Hohenleimbach geboren und aufgewachsen. Als sie nach der Volksschulzeit in Mayen die Hauswirtschaftsschule besuchte, ...