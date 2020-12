Kreis Ahrweiler

Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe. Wie ein Mantra hat Bundes-Ernährungsministerin Julia Klöckner diesen Satz wiederholt. „Es ist genug für alle da!“ Mit diesem Versprechen auf einem Aushang am Eingang begrüßen auch Supermärkte im Kreis Ahrweiler ihre Kunden und hoffen auf Vernunft. Doch was sie an der Einkaufsfront in Zeiten von Corona erleben, irritiert den ein oder anderen Marktleiter.