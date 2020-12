Ahrtal

Pflanzenschutz in Steillagen: eine Herausforderung für die Winzer an der Ahr. Denn die Rebanlagen, in denen mit fortschreitender Vegetation jetzt die Gefahr des Pilzbefalls steigt, sind mit Maschinen vom Boden aus nur schwer bis überhaupt nicht zugänglich. Bekämpft werden die Schädlinge aus der Luft. Eine zum Teil umstrittene Methode. Geht es nicht auch anders?