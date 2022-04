Die Helferwerkstatt im Stadtteil Walporzheim macht weiter – allerdings in einem kleineren Stil an einem neuen Standort in Lohrsdorf. Service, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer bleiben die gleichen, betonen Sabine Zange und André Hennig vom Orga-Team der rein spendenfinanzierten ehrenamtlichen Initiative. Zusammen mit dem Rest der Crew sind die beiden zurzeit mit dem Rückbau der Anlage in Walporzheim beschäftigt, während parallel der Umzug in die neue Halle in Lohrsdorf stattfindet.