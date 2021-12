Der Helfer-Shuttle geht in die Winterpause. Das gab Gründer Thomas Pütz bekannt. Vom 20. Dezember bis 1. März 2022 werden keine freiwilligen Helfer mehr ins Tal ge-shuttelt. Am 19. Dezember heißt es also vorerst zum letzten Mal: „Alle einsteigen in die EntAHRprise.“