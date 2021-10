Der Kreis Ahrweiler und maßgebliche Katastrophenhelfer der ersten Stunde setzen sich bald an den runden Tisch, um konstruktiv zusammenzuarbeiten. Diese und weitere gute Nachrichten wurden am Samstag im Containercamp „WilhelmsHafen“ in Walporzheim verkündet. Und: Initiator Wilhelm Hartmann wird das Helfercamp und das Baustoffzelt Kaiser entgegen vorübergehender Ankündigung nicht aufgeben.