„Das Helfer-Camp in Leimersdorf geht bis voraussichtlich 28. Februar 2022 in den Winterschlaf. In diesem Zeitraum sind keine Buchungen möglich“, heißt auf der Übersichtsseite des Helferstabs für Camps im Ahrtal. Unter anderem wird hier noch auf sechs weitere Unterkünfte wie etwa die der „Dachzeltnomaden“ in Rupperath mit 50 Plätzen hingewiesen. Doch das Camp kann jederzeit wieder aktiviert werden.