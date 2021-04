Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten der Volksbank RheinAhrEifel in Heimersheim gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 1 Uhr. Eine Fahndung wurde bereits eingeleitet.

Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise zu den Tätern, möglichen Fluchtumständen, zu in der Umgebung abgestellten Fahrzeugen beziehungsweise Gegenständen, die die Täter möglicherweise verloren oder weggeworfen haben. Wer in den zurückliegenden Stunden oder Tagen Beobachtungen rund um den Tatort gemacht hat, die mit der Sprengung in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei Koblenz unter Tel. 0261/103 10 99 zu melden.