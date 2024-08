Plus Heimersheim Heimersheim mittelalterlich hergerichtet: Weinfest ist auch bei Regen ein Hammer Von Jochen Tarrach i Zwar musste Weinkönig Felix I. vor dem Regen in einen überdachten Hinterhof flüchten, aber trotzdem nahm er es fröhlich und strahlte mit seiner Hofdame Marie um die Wette. Sein Bruder (links) freute sich mit dem Weintrio. Fotos: Jochen Tarrach Foto: Jochen Tarrach Das historische Weinfest in Heimersheim zählt aus gutem Grund zu den beliebtesten Weinfesten des Ahrtals, ist es doch von den Vereinen des Ortes besonders liebevoll und ideenreich gestaltet. Tausende Gäste strömen gewöhnlich in den romantischen Ort rund um die Pfarrkirche St. Mauritius, um dort einige fröhliche Stunden zu erleben. Lesezeit: 3 Minuten

So war es auch an diesem Wochenende wieder, als der veranstaltende Verein „Wir für Heimersheim“ den Reigen der jährlichen Weinfeste an der Ahr eröffnete. Selbst der Regen, besonders zum Handwerkermarkt am Samstag und teilweise auch am Sonntag, konnte das fröhliche Treiben nicht aufhalten, höchstens etwas dämpfen. Das sahen wohl auch ...