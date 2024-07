Plus Adenau Heimatliebender mit Schalk im Nacken: Der feine Strich des Adenauer Zeichners Wolfgang Pantenburg Von Werner Dreschers i Wolfgang Pantenburg (2. von rechts) präsentiert in der VR-Bank in Adenau seine detailreichen historischen Ansichten von Adenau. Mit dabei: Wolfhard A. Klein (von links), Alex Frings, und Herbert Bätz. Foto: Werner Dreschers Die Vierdelsgemeinschaft Veehmaat-Säujass präsentiert in einer Ausstellung in der Adenauer Geschäftsstelle der VR-Bank Werke von Wolfgang Pantenburg. Bis Ende August sind teils noch nicht ausgestellte Werke unterschiedlicher Schaffensperioden zu sehen, teils sind die Federzeichnungen käuflich zu erwerben. Lesezeit: 3 Minuten

Wolfgang Pantenburg, den Adenauern bestens bekannt durch sein vielfältiges Engagement in der Johanniterstadt, stellt derzeit bis Ende August Zeichnungen und Ansichten von Adenau und Umgebung in der VR Bank RheinAhrEifel aus. Der gebürtige Thüringer lebt seit dem Jahre 1950 in Adenau. Er war elf Jahre lang Vorsitzender des Männergesangvereins, er ...