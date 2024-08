Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Heerstraße in Bad Neuenahr: Kreisverkehr soll den Verkehrsknoten entwirren

Von Jochen Tarrach

i Die alte Ampelanlage an der Kreuzung Heerstraße/Schwertstal ist längst außer Betrieb und abgebaut, Die Verkehrssituation ist besonders für Abbieger oft unübersichtlich. Ein Kreisel soll nun Abhilfe schaffen und die Lage entschärfen. Foto: Jochen Tarrach

Ein Kreisel soll zukünftig den Straßenverkehr in Bad Neuenahr an der Kreuzung von Heerstraße und Schwertstal mit Zu- und Abfahrt zur B 266, also an der ehemaligen Ampelkreuzung, regeln. So lautet zumindest der in der Sitzung am Montag bei einer Stimmenenthaltung von Martin Kallweit (AfD) abgegebene Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses an den Stadtrat.