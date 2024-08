Plus Kreis Ahrweiler/Region

Haustürgeschäfte im Ahrkreis: Der Hauch des Unseriösen

i Bei Geschäften an der Haustür muss es sich nicht zwangsläufig um unseriöse Machenschaften handeln. Dennoch fühlen sich viele Betroffene überrumpelt, und es bleibt oft ein ungutes Gefühl zurück. Auch Verbraucherschützer mahnen zur Vorsicht. Foto: dpa/Christin Klose (Symbolbild)

Carl Moses aus der Oberhutstraße in Ahrweiler war ziemlich überrascht, als an einem Vormittag plötzlich zwei Herren unangemeldet vor seiner Tür erschienen. Sie seien im Auftrag der Energieversorgung Mittelrhein unterwegs. Carl Moses war so überrumpelt, dass er die Herren in seine Wohnung ließ – was ihm im Nachhinein als sträflicher Leichtsinn erscheint.