Adenau

Das hat es in der Geschichte des Adenauer Verbandsgemeinderates noch nie gegeben: Die wichtigste Sitzung des Jahres, die Verabschiedung des Haushalts, war nach weniger als einer Stunde beendet. Zum ersten Mal fand eine Sitzung des Verbandsgemeinderates in Hybridform statt. 18 Mitglieder des Gremiums nahmen vor Ort in der Hocheifelhalle teil, während sich acht Mitglieder per Videokonferenz hinzuschalteten.