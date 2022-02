„Die Ortsgemeinde Brenk hat ihr letztes Grundstück verkauft, derzeit stehen nur noch Baugrundstücke in Privatbesitz zur Verfügung“, machte Ortsbürgermeister Christoph Stenz in der jüngsten Ratssitzung auf einen Umstand aufmerksam, der so nicht bleiben dürfte. Doch die Suche nach geeigneten Flächen für potenzielle Häuslebauer bereitet Probleme, vor allem aufgrund der topografischen Gegebenheiten.