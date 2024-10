Plus Kempenich

Hauptverkehrsader von Kempenich: Goldbachstraße soll 2026 saniert sein

Von Hans-Josef Schneider

i Ein neuralgischer Bereich im Verlauf der Goldbachstraße ist die Kreuzung am Jugendheim. Foto: Hans-Josef Schneider

Volles Haus bei der jüngsten Ratssitzung in Kempenich. Das lag an einem Thema, das nicht nur die Anlieger irgendwann finanziell herausfordern dürfte, sondern auch von der übrigen Bevölkerung mit großem Interesse begleitet wird. Es handelt sich um den Ausbau der Goldbachstraße, einem Projekt, das in seiner Dimension derzeit in der Verbandsgemeinde Brohltal einmalig sein dürfte.