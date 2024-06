Plus Adenau

Hangrutsch in Adenau: Zwei Häuser beschädigt

i Ins Rutschen geraten: der Hang am Kirchberg nahe der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Adenau. Die Ursachen für die Erdbewegungen werden derzeit mittels Erkundungen und Messungen untersucht. Foto: Rainer Scherbeck/SGD Nord

Erst sackte das Erdreich ab, dann bildeten sich Risse an den Wänden und schließlich erfolgte die Evakuierung: Was sich anhört wie ein cineastischer Handlungsplot, ist in Adenau Wirklichkeit geworden. Auf einer Fläche von rund zwei Hektar ist ein Hang zwischen der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und der Kirchbergstraße ins Rutschen geraten.