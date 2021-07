Häusereinsturz in Eifelort Schuld: Dutzende Menschen vermisst

In Schuld bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregen sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei werden derzeit etwa 50 bis 60 Menschen vermisst. Das berichtet der SWR am Donnerstagmorgen.

25 weitere Häuser seien ebenfalls instabil und drohten einzustürzen. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, so ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei derzeit noch unklar.



In vielen Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz hat Starkregen und Hochwasser zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Besonders heftig hat der Starkregen den Kreis Ahrweiler getroffen. Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen Hochwassers nach Angaben eines Kreis-Sprechers extrem gefährlich. In Messerich in der Eifel wurden nach Angaben des Kreises zwei Helfer des Technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen, es besteht Lebensgefahr, wie der SWR berichtete.