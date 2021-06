Immer noch ist ungeklärt, ob das Rhein-Ahr-Stadion in Sinzig für 723.000 Euro eine neue Tartanbahn bekommt oder nicht. Nachdem das Projekt bereits jeweils einmal im Hauptausschuss und im Stadtrat ergebnislos in der Beratung war, kam auch die jüngste Versammlung des Hauptausschusses in Sinzig zu keinem Beschluss.