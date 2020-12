Kripp

Es ist ein Meilenstein für den Sportverein Kripp, aber auch ein Meilenstein für den Vereinssport in Remagen: Die neue Gymnastikhalle des SV Kripp ist nun offiziell eingeweiht worden. Damit hat der rund 700 Mitglieder starke Verein nun seine eigene Indoor-Sportstätte. Die meisten Hallensportangebote des Vereins können ab sofort in den eigenen Räumen und vor allen Dingen zeitlich unabhängig von Belegungsplänen in der von der Grundschule und vielen anderen Vereinen genutzten Mehrzweckhalle angeboten werden.