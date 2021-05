Gymnasiasten gewinnen Landeswettbewerb: Schüler forschen an Öko-Solarzellen

Grüne Energiegewinnung ist das Thema der Stunde, die Solarzellentechnik ein wichtiger Baustein dazu. Eine Herausforderung stellt es dabei dar, dass für die Produktion herkömmlicher Fotovoltaikmodule seltene Rohstoffe wie Silicium benötigt werden. „Das muss doch auch nachhaltig gehen“, sagten sich Anna Glaser, Jérémie Baum und Tristan Moritz, die am Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth die 9. Klasse besuchen. Im Rahmen der Begabtenförderung am Inselgymnasium experimentierten sie mit Pflanzenfarbstoffen, um nachhaltige Solarzellen aus Pflanzenfarbstoffen, sogenannte Grätzelzellen, herzustellen – und das erfolgreich: Bereits Ende Februar hatten sie sich mit einem ersten Platz beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ für den Landeswettbewerb qualifiziert. Auch dort wurden sie jetzt mit dem ersten Platz in der Kategorie Physik sowie dem Sonderpreis Energiewende vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ausgezeichnet.