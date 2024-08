Plus Bad Bodendorf

Gute Stimmung in Bad Bodendorf: Sommerfest am Schwanenteich lockte Besucher

Von Judith Schumacher

i Neben vielen tierischen Parkbewohnern standen insbesondere die Ponys im Fokus der Besucher. Auf dem Rücken von Cara, Jack, Schnucki und Mazy konnten junge Festgäste unter fachkundiger Begleitung vom Team der Ponygruppe eine Runde übers Gelände drehen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Traditionell feiern die Tier- und Naturfreunde vom Schwanenteich in Bad Bodendorf am ersten Augustwochenende ihr Sommerfest. Auch in diesem Jahr erwartete die Besucher ein buntes Programm.