Nahezu sämtliche Sportstätten längs der Ahr sind durch die Flutkatastrophe zerstört worden – auch die am Schulzentrum in Sinzig. Seitdem läuft dort die Suche nach Alternativen, um Vereins- und Schulsport wieder zu ermöglichen. Gute Nachrichten dazu gab es nun in der jüngsten Sitzung des Sinziger Bauausschusses.