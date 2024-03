Plus Bad Neuenahr

Gute Aussichten für Tennissport nach der Flut: Deutsche Meisterschaften 2025 an der Ahr?

Von Jochen Tarrach

i Direkt an der Ahr gelegen hatten die Tennisplätze bei der Flut im Juli 2021 dem Wasser nicht viel entgegenzusetzen und waren vollkommen unbrauchbar geworden. Nun sollen die Plätze 4 bis 8 sowie die beiden Plätze des Center-Courts wieder hergerichtet werden. Foto/Repro: Jochen Tarrach Foto: Jochen Tarrach

Der weiße Sport in Bad Neuenahr hat auch nach der Flut eine Zukunft: Die Stadt richtet die Tennisplätze wieder her, und es gibt gute Aussichten für Deutsche Meisterschaften an der Ahr.