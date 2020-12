Kreisstadt

Acht Wochen stand die Gastronomie wegen der Corona-Pandemie still. Aus Sorge vor Ansteckung durch das Coronavirus hatte auch der Restaurantführer „Guide Michelin“ die in diese Zeit fallende Feier zur Sterneverleihung abgesagt. Da ging die gute Nachricht fast ein bisschen unter, dass sich zwei Betriebe in der Kreisstadt wieder mit der hohen Auszeichnung schmücken können.