Schwer getroffen hatte die Hochwasserkatastrophe auch die beiden Schulen in Altenahr-Altenburg, die Grundschule und die Ahrtalschule Realschule plus. Nach Übergangsstandorten an der Hocheifelrealschule plus in Adenau für die Realschüler und weiteren Standorten für die Grundschüler finden jetzt beide Schulen in Gelsdorf eine neue Bleibe – in einem Containerdorf.