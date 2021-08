Die Frage, wie es an der Spitze der Kreisverwaltung Ahrweiler nach der verheerenden Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli weitergeht, steht im Mittelpunkt, wenn heute Nachmittag um 15 Uhr der Kreistag in Ahrweiler zu seiner ersten Sitzung nach den dramatischen Ereignissen zusammenkommt. Nach einer Sitzung der CDU-Kreistagsfraktion am Montagabend steht allerdings fest: Die Zukunft im Kreis Ahrweiler wird ohne den aktuellen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) stattfinden.