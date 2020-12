Niederzissen

Sonnenblumen gehören zu einer Veranstaltung der Grünen einfach dazu. Prominent platziert, standen sie in Vasen auf Biertischgarnituren – obwohl sie rein theoretisch auch nebenan auf dem Feld oder der Wiese wachsen könnten: Mitten im Grünen an der Schutzhütte am Marienköpfchen bei Niederzissen hatten sich die Grünen-Politiker Tabea Rößner, Daniel Köbler und Stefani Jürries mit interessierten Zuhörern versammelt, um über „Sport und Digitalisierung im ländlichen Raum“ zu diskutieren.