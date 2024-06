Großer Tag für den Nachwuchs: 800 Schüler feiern ein Riesenfest im Kurpark Bad Neuenahr

Mehr als 800 Schüler und Schülerinnen der Grundschulen Ahrweiler, Bad Neuenahr und Heimersheim sind mit ihren Lehrern und zahlreichen Eltern zum Schülerfest in den Kurpark gekommen.

Anzeige

Die Veranstaltung war eine Idee der Rotary-Klubs Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen-Sinzig und wurde laut Pressemitteilung in Kooperation mit der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH umgesetzt. Um 9 Uhr war der Kurpark pickepacke voll mit erwartungsfrohen Grundschulkindern. Armin Fischer begrüßte im Namen von Rotary die bunte Meute und machte Geschmack auf das tolle Programm, das mit Unterstützung der städtischen Blaulichtfamilie und von Vereinen aus dem Stadtgebiet auf die Beine gestellt wurde.

Ein Magnet für Technikfans unter den Schülern war die Ausstellung mit Fahrzeugen und modernem Gerät der Feuerwehr, von der DLRG, der Wasserwacht und dem Rotem Kreuz. Die Sportangebote des TuS Ahrweiler, die Minigolfbahn des MGC Bad Bodendorf und die Minitennisfelder des HTC Bad Neuenahr wurden von den sportbegeisterten Kindern belagert.

Freude an der Bewegung und das Ausleben der Fantasie bot das Kinder-Yoga-Programm, gestaltet von Pamela Kropitsch vom Ruhepol. Das Action-Painting von Ursula Bell, Schulleiterin der Grundschule Bad Neuenahr, sowie die Glitzertattoostation waren heiß begehrt und umlagert.

Ein weiterer Höhepunkt des Schülertages waren die zahlreichen Spielstationen. EM-Fieber kam an der Torwand sowie beim Fußballdart mit den Experten vom Ahrweiler Ballspiel-Club und vom SC 13 Bad Neuenahr auf. Aber auch die Hüpfburg, die Reaction Arena und die Dartstation waren überaus beliebt.

Mit kostenlosen Snacks und Mineralwasser konnten sich die begeisterten Schüler zwischendurch stärken. Zum Abschluss des Festes brachte die Musikband Pelemele aus Köln die Schüler mit ihrer superpoppigen Rockdisco Hip Hop und Popmischung zum Ausrasten. Hüpfen, Schreien, Mitsingen – alles war erlaubt und gewünscht. Da hielt es auch manche Lehrer und Eltern nicht mehr auf den Bänken.

Das Fazit von Achim Fischer: „Es war eine super Veranstaltung und eine große Freude, in die strahlenden Augen zu blicken und das Lächeln der Schüler zu sehen. Dieser Tag wird den Grundschülern sicher lange in Erinnerung bleiben.“ Im Namen von Rotary dankte er der Marketing GmbH für die hervorragende Zusammenarbeit und den teilnehmenden Blaulichtorganisationen und Sportvereinen für ihre Unterstützung. „Ohne dieses partnerschaftliche Engagement wäre das Event nicht möglich gewesen“, so Fischer.

Am Abend war das ebenfalls von Rotary initiierte Konzert „Ahr-Talente treffen Star“ mit The-Voice-Gewinnerin Anny Ogrezeanu, der PJG-Bigband, den Tschida Stars sowie dem Orchester und Chor des Gymnasiums Calvarienberg ein voller Erfolg. „Unser Ziel war, Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist mit beiden Events voll und ganz gelungen“, freute sich Fischer.