Plus Kreisstadt

Große Freude am Gesang: Volles Haus beim Kreischorkonzert in Ahrweiler

Von Gabi Geller

i Früh übt sich: Die Zissener (B)engel begeisterten ihr Publikum beim Kreis-Chorkonzert in Ahrweiler. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Das Kreischorkonzert am Sonntag im Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler war ein Fest für alle Freunde des Chorgesangs. Und davon gibt es offensichtlich viele in dieser Gegend: Im Bürgerzentrum gab es, auch auf den Emporen, keinen freien Stuhl mehr, und manch einer verfolgte das zweieinhalbstündige Programm von einem Stehplatz aus. Es war ein abwechslungsreiches Programm mit Darbietungen von sieben unterschiedlichen Chören.