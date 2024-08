Plus Kreis Ahrweiler

Grenzenlos mobil: Neue Buslinien bringen Wanderer und Radler an die Ahr und in die Eifel

i Der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (links), und Landrätin Cornelia Weigand stellten die touristisch geprägten Linien, die grenzübergreifend verkehren, in Effelsberg vor. Fotos: Beate Au Foto: Beate Au

Die neuen Fahrpläne an den Haltestellen sind installiert, die Busse blitzen in den Farben von Transdev, und es sind auch genügend Busfahrer am Start – zumindest für den Start des Linienbündels Hocheifel am 1. Augsut. Auch wenn der Schwerpunkt auf der Sicherstellung der Schülerbeförderung liegt, versprechen drei Buslinien künftig ein attraktiveres Angebot im Bereich Freizeit- und Tourismusverkehr.