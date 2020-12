Grafschaft

Beim Einbringen des Haushalts 2021 hatte es Bürgermeister Achim Juchem bereits angekündigt: Wasser- und Abwassergebühren bleiben in der Gemeinde Grafschaft im kommenden Jahr unverändert. Mit den in den Werksausschüssen beschlossenen Wirtschaftsplänen für das Wasser- und das Abwasserwerk der Gemeinde ist dies nun fix. Dabei ist die Stabilität der Gebühren insbesondere beim Abwasser alles andere als selbstverständlich. Wie so vieles in der Grafschaft hat auch das mit dem Süßwarengiganten Haribo zu tun.