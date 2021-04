Lange schien das Thema „regionale Energiewende, Umbau auf Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Biomasse“, keines mehr zu sein im Kreis Ahrweiler. Doch mittlerweile ist wieder alles denkbar. Von Windkraft in der Eifel oder auf dem Sinziger Harterscheid bis hin zu hektargroßen Fotovoltaikfeldern in der Nähe des Nürburgrings. Dazu passt auch ein Projekt, das in der Grafschaft mithilfe der Forschung in Angriff genommen werden soll. Ein Solarpark über einer Obstplantage.