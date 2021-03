Grafschaft: Mehrfunktionenhaus kann bald Gestalt annehmen

Klingt ganz nach schöner Familienidylle, baulich ansprechend mit multifunktionaler Infrastruktur: Jung und Alt barrierefrei unter einem Dach, offene Spielbereiche, Schlafräume, rollstuhlgerechte Sanitärbereiche, Wohnzimmer, Versammlungsraum, Außenbereich mit Garten, Spielgeräten und Sonnensegeln, auf Dachflächen eine Fotovoltaikanlage. Dort, wo einst der Pfadfinderstamm Galileo Galilei sein Domizil hatte und sich der Kinderspielplatz befindet, investiert die Gemeinde Grafschaft gut 4,4 Millionen Euro in den Bau eines Mehrfunktionenhauses an der Heppinger Straße in Ringen. Auch eine Kita soll hier einziehen. Um die Arbeiten konkret vorantreiben zu können, hat der Gemeinderat jetzt den beauftragten Ingenieur- und Architekturbüros grünes Licht für weitere Planungsschritte gegeben.